Финансовые результаты ПАО «ВИ. ру» демонстрируют внушительную динамику: по РСБУ за девять месяцев выручка составила 5,57 млрд рублей (рост в 10,6 раза год к году), чистая прибыль — 5,56 млрд рублей (увеличение в 11,6 раза).
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