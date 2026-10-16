Финансовые результаты ПАО «ВИ. ру» демонстрируют внушительную динамику: по РСБУ за девять месяцев выручка составила 5,57 млрд рублей (рост в 10,6 раза год к году), чистая прибыль — 5,56 млрд рублей (увеличение в 11,6 раза).