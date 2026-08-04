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Мишустин надеется, что туристы поедут в Алтайский край через аэропорт в Горно-Алтайске

Мишустин надеется, что туристы поедут в Алтайский край через аэропорт в Горно-Алтайске

При том что в барнаульском аэропорту готовится к открытию современный терминал Новый аэропорт в Горно-Алтайске будет очень красивым и современным, заявил премьер-министр России Михаил Мишутин на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ, которое проводится в Республике Алтай.

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