Мишустин надеется, что туристы поедут в Алтайский край через аэропорт в Горно-Алтайске

При том что в барнаульском аэропорту готовится к открытию современный терминал Новый аэропорт в Горно-Алтайске будет очень красивым и современным, заявил премьер-министр России Михаил Мишутин на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ, которое проводится в Республике Алтай.