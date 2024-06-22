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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гави восстановится от травмы «крестов» не ранее середины ноября. Флик считает возвращение хавбека «еще одним трансфером» для «Барсы» (As)

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании получил травму крестообразной связки колена в матче против команды Грузии в ноябре прошлого года.

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