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Царьград

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«Маршрут Трампа»: Ереван и Вашингтон ускорят строительство транспортного коридора

«Маршрут Трампа»: Ереван и Вашингтон ускорят строительство транспортного коридора

Армения и США обсудили транспортный «Маршрут Трампа».В Ереване состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна со старшим советником спецпосланника США по миротворческим миссиям Арье Лайтстоуном.

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