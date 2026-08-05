«Маршрут Трампа»: Ереван и Вашингтон ускорят строительство транспортного коридора

Армения и США обсудили транспортный «Маршрут Трампа».В Ереване состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна со старшим советником спецпосланника США по миротворческим миссиям Арье Лайтстоуном.
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