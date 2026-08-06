Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 018 подписчиков

Число новых проектов новостроек в Москве сократилось почти на 19%

Число новых проектов новостроек в Москве сократилось почти на 19%

Количество новых строительных проектов в июле уменьшилось с 32 до 26, а спроектированных корпусов – с 49 до 36, сообщает ТАСС 6 августа 2026 года, в четверг, со ссылкой на данные системы мониторинга и анализа рынка новостроек bnMAP.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии