Число новых проектов новостроек в Москве сократилось почти на 19%

Количество новых строительных проектов в июле уменьшилось с 32 до 26, а спроектированных корпусов – с 49 до 36, сообщает ТАСС 6 августа 2026 года, в четверг, со ссылкой на данные системы мониторинга и анализа рынка новостроек bnMAP.
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