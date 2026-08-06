Число новых проектов новостроек в Москве сократилось почти на 19%

Количество новых строительных проектов в июле уменьшилось с 32 до 26, а спроектированных корпусов – с 49 до 36, сообщает ТАСС 6 августа 2026 года, в четверг, со ссылкой на данные системы мониторинга и анализа рынка новостроек bnMAP.