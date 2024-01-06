Президент РФ Владимир Путин во время встречи 6 января с семьями погибших в спецоперации военных сказал, что Русская православная церковь (РПЦ) хочет быть отделенной от государства, и государство эту позицию поддерживает.
Путин указал на желание РПЦ быть отделенной от государства
Комментарии
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Grandad
А как же ремонт церковных зданий за счет государства, использование автомобилей парка ФСО, присутствие церковнослужителей в школах, армии, получение престижных участков земли в городах бесплатно, без конкурса? Уплата налогов будет?
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18 час.
Meerflieger
Так Путин же сказал - помогать будем... Вот и помогают.. Помогают в армию влезть, в школу... Ну и т.д.
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17 час.
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