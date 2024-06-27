Центральная мониторная станция Ростеха для отделений интенсивной терапии успешно испытана в клиниках

Концерн «Радиоэлектронные технологии» завершил предклинические испытания первой отечественной центральной мониторной станции (ЦМС) для сбора информации о состоянии пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации.
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