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Ростех

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Центральная мониторная станция Ростеха для отделений интенсивной терапии успешно испытана в клиниках

Центральная мониторная станция Ростеха для отделений интенсивной терапии успешно испытана в клиниках

Концерн «Радиоэлектронные технологии» завершил предклинические испытания первой отечественной центральной мониторной станции (ЦМС) для сбора информации о состоянии пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации.

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