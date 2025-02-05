Участнику попытки высадки украинского десанта в Крыму утвердили приговор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 февраля. /ТАСС/. Апелляция утвердила срок приговора Южного окружного военного суда участнику подразделения спецназначения Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александру Любасу, осужденному на 20 лет за попытку высадки на побережье Крыма и нападения на … .