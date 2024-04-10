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Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 10 апреля

Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 10 апреля

Загруженность дорог в Москве оценивается в три балла, согласно данным сервиса «Яндекс Пробки». По его информации, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на северо-западе (в районах Северное Тушино, Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, Строгино), на северо-востоке (в районе Бибирево).

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