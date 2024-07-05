Общественники просят рассмотреть вопрос о повышении пособий по уходу за инвалидами

Активисты общественного движения «Право на уход» создали петицию на сайте «Российская общественная инициатива» с просьбой повысить пособие по уходу за инвалидами и стариками до уровня МРОТ, пишет «Коммерсант».
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