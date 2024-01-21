Либеральный шабаш. Оппозиция "придумала" план свержения власти

Natalija Osminina

"Застряли в 90-х. Обкатывают старые, как под копирку сделанные шаблоны, которые уже давно не работают".- это нормально. Сейчас не только "генералы всегда готовятся к прошедшей войне», а и весь Запад и оппозиция, которая за Запад. Отстают от веяния времени. Потому что вроде как мы идем в будущее, а на самом деле погружаемся в прошлое. Потому что мир продвигается вперед возвратно-поступательным двидением - ПЕТЛЯМИ. СПИРАЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ!. Только Россия погрузится не глубже, чем в СССР, взяв оттуда всё лучшее (потому что она уже закончила погружение в Перестройку и сейчас на подъеме), а Запад скатится в Средневековье. Потому что он на спаде, а к нему идет наша Перестройка. И на Европу и на США. И и их ждкт падение навсегда. Западная цивилизация заканчивает свое существование.