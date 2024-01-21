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Либеральный шабаш. Оппозиция "придумала" план свержения власти

Либеральный шабаш. Оппозиция "придумала" план свержения власти

Отличительной особенностью либералов является разведение пустых и бессмысленных разговоров. Несмотря на то, что от их мнения ни в нашей стране, ни в каком-либо ином месте не поменяется ровным счетом ничего, лица в ходе своих дискуссий делают они серьезные.

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Комментарии
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Юрий Шлыков
Не правда,Кац предлагал сдаться.
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2 час.
фарид сабиров
Либераст он и в Сибири лебераст . Хотя думаю они в Сибири быстро перевосПИТАЮТСЯ если плохо питаются????
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1 час.
Natalija Osminina
&quot;Застряли в 90-х. Обкатывают старые, как под копирку сделанные шаблоны, которые уже давно не работают&quot;.- это нормально. Сейчас не только &quot;генералы всегда готовятся к прошедшей войне», а и весь Запад и оппозиция, которая за Запад. Отстают от веяния времени.  Потому что вроде как мы идем в будущее, а на самом деле погружаемся в прошлое. Потому что мир продвигается вперед возвратно-поступательным двидением - ПЕТЛЯМИ. СПИРАЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ!. Только Россия погрузится не глубже, чем в СССР, взяв оттуда всё лучшее (потому что она уже закончила погружение в Перестройку и сейчас на подъеме), а Запад скатится в Средневековье. Потому что он на спаде, а к нему идет наша Перестройка. И на Европу и на США. И и их ждкт падение навсегда. Западная цивилизация заканчивает свое существование.
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27 мин.

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