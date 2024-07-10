Блеск и нищета курьеров: Как устроена работа доставщиков в Москве

ИИ

Иманка Иманка

Зачем работать на такой работе, когда можно спокойно работать в Красном и белом за те же деньги? В магазине тепло зимой и прохладно летом, хорошо, коллектив прекрасный. Не надо ничего покупать, никаких вложений, никакой конкуренции, кто заказ быстрее ухватит. Карьеру можно сделать, дорасти до начальника. Странные люди. Никогда бы в жизни не пошел работать курьером. Лучше реально продавцом в КБ, там хотя бы интересно и деньги платят вовремя.