Для большинства из нас курьер — это безликий человек на побегушках. Мы мало что знаем об этой многочисленной армии эмиссаров Гермеса.
Блеск и нищета курьеров: Как устроена работа доставщиков в Москве
Комментарии
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ИИ
Иманка Иманка
Зачем работать на такой работе, когда можно спокойно работать в Красном и белом за те же деньги? В магазине тепло зимой и прохладно летом, хорошо, коллектив прекрасный. Не надо ничего покупать, никаких вложений, никакой конкуренции, кто заказ быстрее ухватит. Карьеру можно сделать, дорасти до начальника. Странные люди. Никогда бы в жизни не пошел работать курьером. Лучше реально продавцом в КБ, там хотя бы интересно и деньги платят вовремя.
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