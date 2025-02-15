Встреча Зеленского с Вэнсом отложена из-за споров о редкоземельных ресурсах

Американская сторона выразила недовольство правками, внесенными Украиной в соглашение о полезных ископаемых, что стало причиной переноса встречи президента Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, 15 февраля сообщает издание NV.
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