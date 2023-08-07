Певица Анна Седокова рассказала, что из-за частого употребления алкоголя она сильно поправилась. От вредной привычки артистка отказалась.
Анна Седокова поправилась от ежедневного употребления алкоголя
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Виталий Уткин
Ум всегда придумает аргументы научнообоснованные, что пить спиртное — это полезно, хотя это яд и разрушает душу в любых дозах. Возможно разово он кого-то и выручал, но не тогда, когда это становится нормой. Каждому лучше быстрее начать преображение себя, а не пытаться через спиртное обжиться в мире иллюзий. Тем, кому «уже за тридцать» — пора поставить пред собой вопросы: Что мне надо успеть сделать — и в собственном развитии и в служении другим?» в связи со скоротечностью жизни и к подготовке к жизни грядущей после развоплощения. Души воплощаются в материальные физические тела с целью роста, развития. Наша задача - приложить максимум усилий к тому, чтобы стать Совершенными (Бог же — Великий Искуситель, даёт людям соблазны и наблюдает как те деградируют, либо пытаются преодолевать себя). Каждый из нас в своей личной эволюции прошел уже множество воплощений - прежде, чем попасть в нынешнее человеческое тело. Мы должны приложить все силы к обретению собственной Божественности и Слиянию с Ним, а также помочь в этом другим людям. Этически значимые ошибки своего прошлого надо подвергнуть анализу, искренне раскаяться во всех тех своих поступках, где мы причинили кому-то боль и прочие неприятности или кому-то не помогли, хотя должны были это сделать. Это и будет покаянием пред Богом. А смысл его — избавиться от пороков, взрастить в себе недостающие положительные качества и научиться больше не грешить. Поймём, что Бог воспринимает в любой момент любую мысль каждого человека. И, чтобы донести её до Бога, — вовсе не нужны ни посредники, ни специальные ритуалы. Затем избавимся от всех дурных привычек: курения, употребления алкоголя и другой “дури”, приведём в соответствие с этическими и медицинскими нормами своё питание (питание должно быть безубойным). Бог отслеживает, что выбирает человек — совершенствование или деградацию, давая ему некоторые «соблазны». Он руководит нашим ученичеством. Но мы именно сами определяем себе судьбы: качество наших жизней зависит только лишь от того, в какой степени успешными Его учениками мы являемся! Чем лучше идёт совершенствование душ — тем лучше и их жизнь (даже в масштабе всей страны). P.S.Люди, должны понимать, что алкогольные напитки — это яд, какими бы красивыми именами они не назывались. Наше российское общество побеждают без войны. По данным, алкогольно-зависимой является уже примерно половина населения страны. Важно учить людей своим примером тому, что полезно для души. Это и будет служением Богу
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