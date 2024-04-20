Мордобой в парламенте. Почему закон об иноагентах расколол Грузию

«Мы не хотим, чтобы в Грузии было как на Украине, мы хотим сохранить свой суверенитет». Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе пугает парламент политической импотенцией Киева после Майдана, чтобы остановить зарубежное финансирование радикалов у себя в стране.
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