Мордобой в парламенте. Почему закон об иноагентах расколол Грузию

«Мы не хотим, чтобы в Грузии было как на Украине, мы хотим сохранить свой суверенитет». Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе пугает парламент политической импотенцией Киева после Майдана, чтобы остановить зарубежное финансирование радикалов у себя в стране.