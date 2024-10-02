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Петербургский дневник

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Стало известно, что телефоны россиян атакует вирус троян

Стало известно, что телефоны россиян атакует вирус троян

Который имитирует пуш-уведомления от банков Гаджеты жителей РФ атакует вирус троян, который имитирует пуш-уведомления от банков, рассказал радио Sputnik объяснил эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

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