Стало известно, что телефоны россиян атакует вирус троян

Который имитирует пуш-уведомления от банков Гаджеты жителей РФ атакует вирус троян, который имитирует пуш-уведомления от банков, рассказал радио Sputnik объяснил эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.
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