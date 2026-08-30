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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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19.0 давали на семь мячей в игре «Челси» – «Брайтон»

«Челси» обыграл «Брайтон» на своем поле (4:3). За лондонцев забили Ромео Лавиа, Педру Нету, Жоао Педро и Коул Палмер.

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