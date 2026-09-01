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Газета.ру

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Комик Данила Поперечный посоветовал мужчинам быть рядом с женой во время родов

Комик Данила Поперечный посоветовал мужчинам быть рядом с женой во время родов

Стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) рассказал на YouTube о своем опыте партнерских родов и отметил, что роль мужа в этот момент — быть рядом и помогать в мелочах.

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