Закон, порядок, государство

780 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    ...роботототототехника...😆Круглый стол «Роб...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    При всех таких печальных прогнозах покажите мне хоть одну обанкротившуюся управляющиеся компанию? А их нет... Так на ...Попадут еще и сос...
  • валерий лисицын
    Мошенники и жульё у нас чувствуют себя вольготно. Давали бы сразу 15 лет строгача, у многих желание пропадёт дурить л...Жителя Хакасии, в...

В Хабаровском крае транспортные полицейские приняли участие в благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

Благотворительная акция давно стала для полицейских делом чести. В преддверии Дня знаний сотрудники Ванинского ЛО МВД России на транспорте совместно с членом Общественного совета при Ванинском линейном отделе приобрели канцелярские принадлежности, краски, пластилин, фломастеры, карандаши, линейки, блокноты, цветную бумагу, тетради и школьные рюкзаки для двух первоклассников, посещающих Краевое государственное казенное учреждение «Ванинский центр социальной помощи семье и детям».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх