Ил-114-300 получит сертификат для эксплуатации на грунтовых ВПП в 2028 году

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил на Восточном экономическом форуме о планах сертифицировать модернизированный турбовинтовой самолет Ил-114-300 для использования на грунтовых взлетно-посадочных полос в 2028 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ Рекордные 26 новы...
- IV Власти Омана запр...
- МИД РФ заявил о в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым