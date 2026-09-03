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Регионы России

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Ил-114-300 получит сертификат для эксплуатации на грунтовых ВПП в 2028 году

Ил-114-300 получит сертификат для эксплуатации на грунтовых ВПП в 2028 году

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил на Восточном экономическом форуме о планах сертифицировать модернизированный турбовинтовой самолет Ил-114-300 для использования на грунтовых взлетно-посадочных полос в 2028 году.

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