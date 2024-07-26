Москвичам рассказали о погоде на выходных

В грядущий уикэнд температура в Москве будет стремиться к 30 градусам тепла. О погоде на выходных жителям столицы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».
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