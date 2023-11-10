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Свежие комментарии

Ротенберг ответил журналистам, критикующим «систему» СКА

Он отметил, что московские журналисты никогда не критикуют ЦСКА. Главный тренер СКА Роман Ротенберг пообщался с журналистами на пресс-конференции после победу над трактором и обвинил репортёров в постоянных провокациях против команды.

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