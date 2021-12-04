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Немецкий политик Швезиг назвала неразумной попытку США ввести санкции против «СП-2»

Немецкий политик Швезиг назвала неразумной попытку США ввести санкции против «СП-2»

Попытка законодателей США ввести новые ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2» противоречит межгосударственным договоренностям, рассказала премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

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