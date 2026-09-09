Турист из Татарстана напугал посетителей Свято-Георгиевского монастыря в Севастополе

Мужчина нарушал общественный порядок на территории монастыря. В Севастополе задержали туриста из Татарстана, нарушавшего общественный порядок в монастыре и скрывавшегося от правоохранителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым