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Красич о 5-м месте ЦСКА после 1-го круга: «Это плохо. Надеюсь, армейцы в итоге возьмут какие-то медали»

Красич о 5-м месте ЦСКА после 1-го круга: «Это плохо. Надеюсь, армейцы в итоге возьмут какие-то медали»

– Матчи ЦСКА удается посмотреть? – Да. Стараюсь следить за игрой команды, за результатами. – Армейцы находятся на пятом месте после первого круга.

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