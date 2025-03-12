Россияне рассказали о проблемах в семейной жизни

Исследование Аналитического центра НАФИ, компании «Ингосстрах» и сети клиник «Будь Здоров» показало, как много россиян, состоящих в браке, готовы прибегнуть к помощи семейного психолога для решения проблем в отношениях.
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