На автотрассе сделали надпись «Европейская Молдова»

"Воры стирают, а мы напишем каждый раз, когда понадобится", - заявил 19 мая министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну после того, как на дороге рядом с Комратом была удалена надпись на гагаузском языке "Европейскую Молдову строим вместе".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии