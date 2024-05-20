На автотрассе сделали надпись «Европейская Молдова»

"Воры стирают, а мы напишем каждый раз, когда понадобится", - заявил 19 мая министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну после того, как на дороге рядом с Комратом была удалена надпись на гагаузском языке "Европейскую Молдову строим вместе".