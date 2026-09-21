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Иркутск Сегодня

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Прокуратура взяла на контроль расследование гибели четырёх человек при пожаре в Усть-Кутском районе

Прокуратура города Усть-Кута организовала проверку и поставила на особый контроль установление обстоятельств трагического возгорания, произошедшего 19 сентября 2026 года в жилом доме садоводства «Локомотив» Усть-Кутского района.

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