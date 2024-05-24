Синоптик: первый день лета в Москве может стать самым жарким за последние 80 лет

Первый день лета в российской столице может стать самым жарким за последние 80 лет. Такой прогноз дала в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
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