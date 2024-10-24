Крайне опасный бросок ТМ-62 в здание с украинскими военными в исполнении бойца 102-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии, село Максимильяновка.
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Крайне опасный бросок ТМ-62 в здание с украинскими военными в исполнении бойца 102-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии, село Максимильяновка.
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