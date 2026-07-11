Руспродсоюз сообщил о росте цен на клубнику к июлю 2025 года

Пик минимальных цен на клубнику в России пройден, сообщает Дмитрий Востриков из "Руспродсоюза". Стартуя с июня, цены начали расти: оптовые снизились на 30,5% к 1 июля, но подросли на 0,5%, а розница в Москве к 3 июля поднялась на 21,5%.