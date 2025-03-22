Экспорт продуктов питания из Москвы во Вьетнам увеличился в 2024 году на 28%

Объем экспорта товаров пищевой промышленности из Москвы во Вьетнам увеличился в 2024 году на 28%. Особенной популярностью пользуются детское питание, консервированная рыба и мясная продукция, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.