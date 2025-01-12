Омская база отдыха «Сказка», где отравились десятки человек, объявила о временном закрытии аквапарка.
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Омская база отдыха «Сказка», где отравились десятки человек, объявила о временном закрытии аквапарка.