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Новости Брянска

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Брянское «Динамо» забило быстрый гол в матче с «Торпедо»

Брянское «Динамо» забило быстрый гол в матче с «Торпедо»

На 14-й минуте матча Егор Сайгушев выполнил диагональный прострел с правого фланга атаки «Динамо». Мяч заметался по штрафной площади «Торпедо», после чего его коленом в сетку отправил Дмитрий Котов, находившийся метрах в пяти от ворот – 0:1.

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