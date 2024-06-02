Брянское «Динамо» забило быстрый гол в матче с «Торпедо»

На 14-й минуте матча Егор Сайгушев выполнил диагональный прострел с правого фланга атаки «Динамо». Мяч заметался по штрафной площади «Торпедо», после чего его коленом в сетку отправил Дмитрий Котов, находившийся метрах в пяти от ворот – 0:1.