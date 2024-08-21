Вице-премьер РФ Новак рассказал, почему Красноярску важно ярко отпраздновать 400-летие

КРАСНОЯРСК, 21 августа, ФедералПресс. Оргкомитет по подготовке и проведению празднования 400-летия со дня основания Красноярска провел заседание под председательством вице-премьера правительства России Александра Новака.
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