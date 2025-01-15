ХАМАС поблагодарило Россию и другие страны за поддержку палестинцев

Представитель переговорной группы со стороны радикального палестинского движения ХАМАС и его глава в секторе Газа Халиль Аль-Хейя обратился с благодарностью к России за ее позицию и поддержку палестинцев в противостоянии с Израилем.
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