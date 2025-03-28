Как я выживаю в токсичных отношениях

ВераВерная

Ну этот плач уж вообще не объясним... Не хотите разрушать семью. А есть она у вас, эта семья? Вы за кого цепляетесь? За безработного алкоголика, от которого можно чего угодно ожидать? Вы каждый день живете как на вулкане, за детей не страшно? Они видят эту отцовскую пьяную рожу, и вы думаете, это им радости прибавляет? Ваши скандалы и разборки на детскую неустойчивую психику отрицательно влияют, вам это надо? Чего вы там сидите страдаете, льёте слёзы? Детей в охапку-и бежать бегом от этого монстра. Прошлого не воротишь, прежним ваш муж не станет.