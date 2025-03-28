Не знаю, с чего начать. Всегда казалось, что отношения — это взаимопонимание, поддержка и забота друг о друге.
Как я выживаю в токсичных отношениях
Комментарии
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ВераВерная
Ну этот плач уж вообще не объясним... Не хотите разрушать семью. А есть она у вас, эта семья? Вы за кого цепляетесь? За безработного алкоголика, от которого можно чего угодно ожидать? Вы каждый день живете как на вулкане, за детей не страшно? Они видят эту отцовскую пьяную рожу, и вы думаете, это им радости прибавляет? Ваши скандалы и разборки на детскую неустойчивую психику отрицательно влияют, вам это надо? Чего вы там сидите страдаете, льёте слёзы? Детей в охапку-и бежать бегом от этого монстра. Прошлого не воротишь, прежним ваш муж не станет.
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15 час.
Сергей Рубцовск
Мадам не хочет, чтобы дети жили без отца. А зачем им такой отец, у которого на первом месте алкоголь?
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10 час.
Татьяна Хлусова
А хуже всего в такой "семье" то, что дети, видя, как папаше все его подвиги сходят с рук, имеют очень много шансов вырасти такими же алкоголиками. Меня всегда поражали мамаши, которые этого не понимают.
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1 час.
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