Явка обязательна: украинская делегация в Вашингтоне вызвала «на ковер» всех американских сенаторов

Украинская делегация, находящаяся с официальным визитом в Вашингтоне, собирается провести собрание всех без исключения сенаторов США в среду, когда законодатели будут рассматривать законопроект о масштабных санкциях, направленных против России и ее крупнейших потребителей энергоносителей, то есть Китая и Индии.
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