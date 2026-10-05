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Царьград

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Роскосмос внедрил новый газоанализатор ФС на МКС

Роскосмос внедрил новый газоанализатор ФС на МКС

Новый прибор «Газоанализатор ФС», доставленный на МКС кораблем «Прогресс МС‑35», позволит обнаруживать до 35 примесей в атмосфере.

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