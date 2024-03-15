Губернатор Гладков: в Белгороде включили сирену ракетной опасности

Жителей Белгородской области предупредили о возможной угрозе с воздуха. В Белгороде и близлежащих населенных пунктах заработала сирена оповещения о ракетной опасности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
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