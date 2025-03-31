Маск надел шляпу в виде сыра и выступил на сцене

Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск выступил на мероприятии Американского политического общества (America PAC) в шляпе, которая повторяет форму отрезанного куска сыра.
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