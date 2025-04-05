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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик про 1:1 с «Бетисом»: «У «Барселоны» стало на очко больше. Команда отдала все силы, но не повезло. Бывают дни, когда не удается забить»

«Я сказал футболистам, что это еще одна игра, а мы набрали еще одно очко. Команда отдала все силы и пыталась забить второй мяч, но это не удалось.

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