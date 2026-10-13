Вучич заявил о намерении Сербии сохранить дружеские отношения с Россией

Сербия стремится сохранить традиционно хорошие отношения с Россией и не поддерживает антироссийские санкции, заявил Александр Вучич в интервью ведущей RT Balkan Марии Кордич.
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