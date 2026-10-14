Дары леса: самые полезные осенние грибы

С пришествием осеннему периоду большущее количество людей едет в лес на «тихую охоту» – за грибами, и в большинстве российских регионах эта «тихая охота» продолжается прямо до самого окончания осеннего сезона, а иногда и до начала зимнего, и это означает, что шансы сделать впечатляющие припасы грибов как и раньше высоки! А чтоб собранный сбор повеселил вдвойне, сначала стоит направить свое внимание на самые полезные грибы! Опята Эти грибы совсем заслуженно снискали славу сытной диетической закуски, ведь в 100 г опят содержится в общей сложности только около 20 ккал, и данный факт делает их ценным диетическим продуктом, дарующим благодаря содержащимся в них волокнах долгое чувство сытости.