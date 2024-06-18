Парочке калужан грозит срок за организацию наркопритона

В Калуге выявили наркопритон, который организовал ранее судимый молодой человек и его юная подружка. Теперь им грозит реальный срокВ Калуге выявили наркопритон, который организовал ранее судимый молодой человек и его юная подружка.
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