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Калужские новости

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Парочке калужан грозит срок за организацию наркопритона

Парочке калужан грозит срок за организацию наркопритона

В Калуге выявили наркопритон, который организовал ранее судимый молодой человек и его юная подружка. Теперь им грозит реальный срокВ Калуге выявили наркопритон, который организовал ранее судимый молодой человек и его юная подружка.

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