СВО стала катапультой для гражданских беспилотников: Путин приказал строить не только боевые дроны

Когда небо очистят от вражеских БПЛА — в воздух поднимется миллион грузовых, почтовых и даже пассажирских беспилотных машин Михаил Зубов На фото: БЛА самолетного типа Геоскан 201 (Фото: Артем Геодакян/ТАСС) Материал комментируют: Антон Никифоров Владимир Путин в Тольятти провёл совещание по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС).