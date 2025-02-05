СВО стала катапультой для гражданских беспилотников: Путин приказал строить не только боевые дроны

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Когда небо очистят от вражеских БПЛА — в воздух поднимется миллион грузовых, почтовых и даже пассажирских беспилотных машин Михаил Зубов На фото: БЛА самолетного типа Геоскан 201 (Фото: Артем Геодакян/ТАСС) Материал комментируют: Антон Никифоров Владимир Путин в Тольятти провёл совещание по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС).

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