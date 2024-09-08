ЦСКА поздравил Москву с 877-летием: «Желаем ей всегда оставаться цветущей, модной и яркой, расти и продолжать задавать ритм жизни всей стране»

В эти дни в столице отмечают День города. «Мы желаем Москве всегда оставаться модной, яркой, нарядной и цветущей, расти, продолжать задавать ритм жизни всей стране! Пусть город и впредь продолжает радовать москвичей и гостей столицы новыми достижениями! С днем рождения, любимый и самый красивый город в стране! С днем рождения, Москва!» – сказано в сообщении ЦСКА.