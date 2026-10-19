Российские депутаты предложили ввести налоговый вычет до 19,5 тысяч рублей на услуги сиделок для пожилых родителей, как передает "ФедералПресс" со ссылкой на Life.
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