Полутвердотельные батареи WeLion: революция в электромобилестроении

Новая батарея может обеспечить электромобилям запас хода более 1000 км на одной зарядке. Первая партия таких аккумуляторов будет поставлена компании Nio в апреле 2024 года, и их внедрение станет настоящим апгрейдом для электромобилей.
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