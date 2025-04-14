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Прогноз погоды в Крыму на 14 апреля

Прогноз погоды в Крыму на 14 апреля

Прогноз погоды в Крыму на 14 апреля В Симферополе +16 и ясно В Севастополе +12 и ясноВ Евпатории +14 и ясноВ Черноморском +13 и ясноВ Джанкое +15 и ясноВ Ялте +14 и ясноВ Алуште +14 и ясноВ Керчи +12 и ясноВ Армянске +14 и ясноВ Красноперекопске +15 и ясноВ Бахч.

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